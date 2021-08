Pestré legíny, na hlavě všechny barvy i svatební závoj. Slavnému basketbalistovi je 60 a vytáhl plameňáka

Dennis Rodman Profimedia.cz

Svým extravagantním vzhledem fanoušky baví už roky. A někdejší basketbalová hvězda Dennis Rodman nepřestává ani s příchodem šedesátky, kterou oslavil v květnu. Jeho nejnovější účes je jasně oranžový, jako outfit do společnosti zkombinoval tričko s plameňáky, leopardí legíny a zelené ponožky do gumových nazouváků.

Ani zdaleka to není to nejšílenější, co na sobě člen legendárního magického tria, které Rodman tvořil spolu s Michaelem Jordanem a Scottiem Pippenem, kdy měl. Za své modely byl v minulosti často označován jako divný a excentrický, protože šly proti proudu a zažitým konvencím.

Jen namátkou: v roce 1995 na červený koberec při předávání hudebních cen dorazil v kratičkém stříbrném topu s flirty a hodně nízkých bokovkách, o rok později na propagaci své autobiografie Bad as I Wanna Be dorazil v kočáře a v ženských svatebních šatech i se závojem. Pod tím měl blond paruku. Když se ho novináři na outfit ptali, odpověděl, že si jednoduše vzal sám sebe.

Co se barev na vlasy týče, vystřídal všechny možné od platinové blond přes černé vzory a fosforově zelenou po současnou oranžovou. Často outfit doplní výrazným make-upem. V roce 1997 v rozhovoru pro USA Today uvedl, že jen využil šanci být člověkem, jakých chce být. „A pokud se vám to nelíbí, polibte mi pr...,“ vzkázal. ■