Mrazivě upřímná zpověď Michala Malátného a kapely Chinaski: Alkohol, drogy, smrt, nenávist i deprese

Michal Malátný Super.cz

"Nechal jsem tam zásadní momenty, ve spoustě věcí nemělo cenu se hrabat a vrtat. Možná je to ostré a drsné, ale tak to bylo. Jinak by to nemělo cenu dělat," řekl Super.cz lídr a zakládající člen skupiny Michal Malátný (51).

Chinaski poznamenala smrt bubeníka Pavla Hrocha Grohmana, řada hádek, kromě vystupování spolu dokázali dokonce roky nepromluvit. Během pěti let se režisér dokumentu sešel s i bývalými členy skupiny od Petra Hradila (rozeného Rajcherta) až po Ondřeje a Štěpána Škochovy, kteří z kapely rozhodně neodcházeli v dobrém, i když zvlášť Petr a Ondra byli Michalovi nejlepší kamarádi.

S Petrem Hradilem se Michal už dvacet let neviděl, sám Hradil v dokumentu uvádí, že se s bývalým kamarádem už nikdy vidět nemusí. "Ale s Ondrou Škochem jsme se potkali v jednu ránu na pumpě na D1. Objali jsme se a myslím, že to nejhorší máme za sebou a odpustili jsme si. S ostatníma klukama jsem se zatím neviděl, ale věřím, že to bude podobné," svěřil Malátný s ohledem na poslední obměny v kapele, kdy museli v roce 2017 skončit nejen bratři Škochové, ale také bubeník Otakar Petřina alias Marpo (36).

V dokumentu promluvila i Malátného manželka Petra. Měla co říct k jeho depresím, problémům s alkoholem i požívání marihuany. Přesto spolu ale vydrželi téměř tak dlouho, jak kapela existuje. "Prostě jsme si padli do noty a zavoněli si. Zrovna jsem se vrátil z dovolené, kde jsme byli týden spolu a byli jsme šťastní jako nikdy. Nevím, v čem to je. Prostě jsem našel tu pravou," vyznal se muzikant. ■