Ona má dům, on sprchový kout v kuchyni: Jak to po 2 měsících vztahu klape Lucii Vondráčkové a Petru Vojnarovi?

Petr Vojnar Super.cz

"Zrovna jsem si dělal legraci, že před čtrnácti dny jsem byl na akci, kde si o mě nikdo neopřel ani kolo a teď jsem nejvyhledávanější osoba na českém internetu. Díky tomu, že se o mě opřela celá Lucka Vondráčková, jsem takzvaně v kurzu," vypadal, že je pozorností médií potěšen Petr. "Jsme spolu dva měsíce, takže to opření trvá a doufám, že nějakou delší dobu ještě trvat bude," věří v nový vztah moderátor.

"Chodíme spolu jako normální dva lidi. Trávíme čas spolu i se svými dětmi. Kluci si spolu rozumějí, včera jsme byli zrovna u vody. Lucčini kluci jsou starší, o mého Sébu se hezky starají a vzali ho do party jako takového mladšího brášku," vyprávěl.

Hudební spolupráci s partnerkou odmítá, popírá i to, že by jejich vztah byl PR tahem. "To poslouchám pořád. Že je to PR na písničku, na studio, moje PR. Už chybí jenom vakcíny," smál se. "Chceme být jen dva normální lidi, ale média to moc neumožňují, s čímž se samozřejmě počítalo, ale na můj vkus je to až moc agresivní a zlý. Takže PR to není a vztah si budeme samozřejmě přát, aby vydržel co nejdéle, proto jsme spolu," míní.

Zajímalo nás také, zda už uvažují o společném bydlení, protože víme, že zázemí mají diametrálně odlišné. Petr má byt, kde je v sprchový kout v kuchyni, Lucka žije ve velkém domě.

"Zatím jsme hlavně venku, Lucka je občas u mě, já zase občas u ní. Společné bydlení zatím neplánujeme, bylo by to dost zvláštní, takhle na začátku. Je to brzo řešit základní životní otázky. Prostě jsme spolu, poznáváme se a užíváme si to, co je teď," uzavřel. ■