Moderátorka (50) pobuřující neustálou absencí podprsenky na sebe oblékla další riskantní model

Amanda Holden Profimedia.cz

Na jeden z jejích outfitů, který oblékla na show Britain´s Got Talent, přišlo 235 stížností o tom, že jí vykukovala bradavka. Moderátorka Amanda Holden (50) se ovšem ani po této události nenechala zviklat a dále chodí téměř vždy bez podprsenky.

Obzvlášť odvážný model oblékla na výlet na lodi v Řecku, kam vyrazila s rodinou. Minišatičky s hlubokým výstřihem si musela pečlivě hlídat, aby náhodou nevykouklo něco, co nemá. Nutno říct, že jí to v bílém modelu nesmírně slušelo a její věk by jí hádal málokdo.

Amanda je matkou dvou dcer, které má s manželem Chrisem Hughesem. Její starší dceři Alexe je už 15 let a mladší Hollie oslavila nedávno deváté narozeniny. Právě kvůli rodinné dovolené se omluvila z honosné svatby svého kolegy z talentové soutěže, moderátora Anta McPartlina, který si bral svou bývalou osobní asistentku Anne-Marie Corbett. ■