Konečně prolomil smůlu v lásce: Jiří Mádl chodí se sexy výtvarnicí, která má slabost pro slavné herce

Jiří Mádl Super.cz

Před slavnostní premiérou filmu jsme s Jirkou zavedli řeč právě na téma, zda už není čas, aby měl nějaké vlastní potomky. Zatím hlídá aspoň ty od svého staršího bratra. "Asi čas je a uvidíme, jaké dary přinese budoucnost. Ale na otcovství jsem v podstatě připravený už od svých jedenácti let, kdy se narodil mladší brácha. Umím všechno a kolikrát ještě učím někoho, kdo už dítě má. Mám třeba spoustu uspávacích technik," prozradil Jirka, který by si měl ale v případě partnerky pospíšit, jelikož je jeho nová láska o sedm let starší než on.

Jirka nelení ani po pracovní stránce. Po Deníčku moderního fotra natáčel ještě snímek Pánský klub a připravuje i vlastní režijní projekt Vlny. "Je to můj třetí film, teď finalizujeme obsazení a rád bych točil na jaře příštího roku. A hotovou mám i zhruba polovinu svojí knihy. Bude se jmenovat Planeta Krypton a snad by měla být také na jaře příštího roku hotová," vypočítal. ■