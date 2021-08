Dobrá zpráva z nemocnice: Lucinka Bohuše Matuše nesmí otěhotnět jen půl roku. Pak začnou pracovat na druhém miminku

Bohuš a Lucie Matušovi Super.cz

Vystrašili nás totiž informace, že by Lucie nemohla mít už žádné další dítě. "Tak to není naštěstí pravda. Otěhotnět nemůžu jenom půl roku po operaci," uklidila nás Lucka. S manželem by chtěli mít ještě další dítě. "Lucinka by hrozně chtěla Bohouška, tak teď studuje různé babské rady," prozradil zpěvák.

Mladá rodinka má radost i z toho, že se brzy budou stěhovat. "Z paneláku, kde jsme měli nepříjemnosti se sousedy, půjdeme do domečku v Dolních Chabrech. Už se těšíme. Stěhovat se budeme 25. srpna," pochlubil se Bohuš, který si v současné době pochvaluje i množství pracovních aktivit, i když to znamená, že jeho mladá žena bývá často doma sama. "Občas mi pomůže maminka, ale sama to také zvládám," ujistila nás. ■