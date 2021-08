Velké vítězství pro popovou princeznu: Otec Britney Spears se po 13 letech vzdává nuceného opatrovnictví

Britney Spears Profimedia.cz

„Lynne se do toho vložila před třemi lety, aby ochránila svou dceru. Dosáhla toho, co chtěla,“ sdělil její právník.

Během nedávných výpovědí u soudu Britney uvedla, že ji rodina zneužívá a otec terorizuje. Za správu jejího majetku si Jamie účtuje přes 346 tisíc korun měsíčně, a to už od roku 2008.

Ve čtvrtek oznámil, že se opatrovnictví vzdá, jak si Britney dlouhodobě přeje, za předpokladu, že o to soudce požádá a bude sestaven plán péče o jeho dceru. Jeho právník uvedl, že to ale nebude okamžitě a pomůže s přípravou budoucímu opatrovníkovi. Z toho plyne, že by opatrovnictví převzal někdo jiný, nikoliv, že by Britney nabyla svéprávnosti, o což usiluje.

Pro Britney je to i tak velké vítězství. „Jsme potěšení, že pan Spears a jeho právníci uznali, že se musí své pozice vzdát,“ sdělil právník zpěvačky Mathew Rosengart.

Jamie ustoupí požadavkům dcery, i když si nemyslí, že je to ku prospěchu Britney, a trvá na tom, že vždy jednal v jejím nejlepším zájmu.

Jamie Spears se stal opatrovníkem Britney v roce 2008 po jejím nervovém zhroucení, kdy si oholila hlavu. Ačkoliv opatrovnictví mělo být dočasné, každý rok bylo prodlouženo. Zhruba od roku 2019 se spekuluje o tom, že Spears nejedná v nejlepším zájmu dcery.

V červnu letošního roku Britney k věci poprvé veřejně promluvila, během emotivní výpovědi u soudu uvedla, že má z otce strach, ovládá její život, zneužívá svých pravomocí a má kvůli němu psychické problémy. Mimo jiné uvedla, že jí nechce povolit sňatek a zakazuje otěhotnět, proti své vůli má zavedené nitroděložní tělísko.

Soud jí sice zamítl žádost o okamžité zbavení opatrovnictví, ale povolil jí vlastního právníka. Další slyšení se koná koncem září. ■