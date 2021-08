Pozor, divoká šelma v akci! Na sexy modelce v bikinách byste blížící se padesátku nepoznali

Caprice si užívá pohodu na Ibize. Profimedia.cz

Blondýnka se neustále udržuje ve formě, aby mohla zkoušet vlastní řadu spodního prádélka. Sama na sobě pak své návrhářské kousky propaguje.

V minulosti byla ostatně v nejrůznějších anketách několikrát vyhlášena nejvíc sexy ženou světa.

O Caprice je zájem i v nejrůznějších reality show. Soutěžila například v Dancing on Ice či Celebs on the Farm. ■