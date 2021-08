Slavná komička čeká první dítě. Přímo na pódiu si před fanoušky vyhrnula tričko a ukázala bříško

Iliza Shlesinger Profimedia.cz

Osmatřicetiletá blondýnka oznámení začala větou, že je velmi ráda, že show proběhla, nejen kvůli pandemii, ale také proto, že brzy bude mít trochu potíž s termíny. „Chtěla jsem to říct, protože pracuji na opravdu velkém projektu, který uvidíte v lednu!“ řekla publiku a vyhrnula si tričko, aby všem bylo jasné, oč jde. Dočkala se obrovského potlesku a výskotu.

Na téma těhotenství poté pro People žertovala, že v sobě objevila novou super sílu. „Dokážu uvolnit čelist a sníst celý meloun na jeden nádech,“ smála se.

Shodou okolností došlo k tomu, že asistentka Ilizy se o těhotenství dozvěděla dřív než budoucí otec. „Zjistila jsem to z testu a moje asistentka přišla do místnosti dřív než můj muž. Takže to věděla dřív než on. Pro všechny to bylo nekomfortní,“ svěřila Shlesinger, která čeká holčičku. ■