Perský princ Ali Amiri ukázal půlroční dceru: Je mu holčička podobná?

Ali Amiri nám ukázal dcerku. Super.cz

Holčička mu dělá jen radost. "Užívám si to ohromně. Nečekal jsem, že to bude až takhle nádherné. Krásně spí, kolem půlnoci se nají a až do pěti do rána spinká. Je to strašně hodná holčička," pěje ódy na dceru Amiri.

Ali vlastní kliniku dermatologie, jeho životní partnerka zde pracovala jako zdravotní sestřička. Jsou oddaní v Turecku, ale v Česku si svatbu potvrdit nenechali, takže manželé úředně nejsou.

"Beru ji jako svoji partnerku, ženu. Takovou menší svatbu jsme měli v Turecku před čtyřmi lety, ale oficiální to tady není. Pro mě to není důležité. Mně nejde o kus papíru, o podpis, ale o to, že máme lásku, dohodu, a tak to má být," říká Ali. "Ale pokud na tom bude trvat, tak si ji vezmu," dodal s úsměvem. ■