Silikonové čtyřky nechala na volno: Hvězda show Svatba na první pohled Natálka čelí kvůli plastice útokům

Natália Mykytenko Super.cz

Hvězda reality show Svatba na první pohled Natália Mykytenko si své silikonové čtyřky užívá. "Už je to sedm měsíců, co mám po operaci, a cítím se skvěle," řekla Super.cz na premiéře videoklipu Dominiky Myslivcové, ve kterém si i zahrála.

Natália v poslední době čelí obrovskému množství útoků, které se týkají právě její úpravy poprsí. Blondýnka to bere s nadhledem.

"Hejty neřeším, nikdy jsem je neřešila. Nečtu to. A když už si něčeho všimnu, podívám se, a odstraním to. Já jsem šťastná, žiju tady pro sebe a jsem spokojená," svěřila. "Lidi píšou, že mám spoustu plastik. Ale já mám pouze prsa, a to má dnes každá druhá," dodala.

Natálka původně chtěla ještě větší poprsí, lékař ale rozhodl, že je pro ni vhodná maximální velikost čtyři.

"Chtěla jsem, aby to bylo pořádně vidět. S velikostí, kterou mám, jsem spokojená. Cítím se, jako by ta prsa byla moje," dodala. ■