Vincent Navrátil vyvedl nádhernou přítelkyni: Podívejte se, jakou má syn Veroniky Žilkové po svém boku kočku

Vincent Navrátil Super.cz

Z nařízení souvisejících s cestováním Vincent sice není nadšený, bez formulářů to teď ale bohužel nejde. „Museli jsem vyplnit snad tisíce formulářů, abychom mohli týden někde dezinfekčně žít,“ říká. Od cestování ho to ale nejspíš neodradí.

S partnerkou by se v budoucnu chtěli podívat například do Izraele, kde jako velvyslanec působí Martin Stropnický, manžel Vincentovy matky Veroniky Žilkové.

S Navrátilem jsme si povídali na uvedení jeho režijního debutu, seriálu Mužketýři. Kromě natáčení se věnuje také podnikání, s kamarády založili produkční firmu a zmínění Mužketýři jsou právě jejich počinem.

„Měl jsem obrovskou kliku na lidi kolem sebe. Kdybych nesehnal takové herce, štáb, parťáky do firmy, bylo by to nerealizovatelné," řekl Super.cz Navrátil. ■