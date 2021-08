Úspěšná modelka s mateřstvím neotálela: Pracovat nepřestane ani se třemi dětmi

Přemýšlí o druhém potomkovi. Super.cz

„Pracuji od té doby, co se malá narodila. Jsem workoholik a nedovedla bych jen stát u plotny a chodit na hřiště. Pracuji v časopise, věnuju se sociálním sítím. Pracovat nepřestanu ani se třemi dětmi,“ řekla Super.cz Zuzana, která péči o dceru zvládá bez chůvy.

Blond kráska má výhodu, že její dcerka Ema je velmi hodné a spavé dítě. „I ve třech letech moje dítě odpoledne tvrdě spí,“ řekla nám Stráská na akci pořádané magazínem Harper’s Bazaar. Práci si Zuzana organizuje právě na dobu, kdy dcerka odpočívá, nebo když je ve školce.

S manželem Matyášem Novákem by rádi více dětí. „Určitě bych chtěla druhé dítě,“ říká Zuzana, která ale nechce nic uspěchat. „Ono se to ani nedá moc naplánovat. Musí na to být chuť a čas. Je mi jednatřicet, ještě na to mám pár let.“ ■