Fóbie z policistů, vajec nebo dětí i posedlost hvězdou jeho filmů: Mrkněte, co jste nevěděli o Alfredu Hitchcockovi

Alfred Hitchcock Profimedia.cz

Alfred Joseph Hitchcock se narodil v tento den před 122 lety. Dodnes patří k nejvlivnějším režisérům v historii kinematografie. Proslul jako mistr hororu nebo napětí, chcete-li, a diváka uměl vyděsit, jako nikdo jiný do té doby. Ovšem, sám se, jak už to bývá, s vlastními strachy nezvládal vypořádat.

Jednou z jeho největších fóbií, kterou nikdy nepřekonal, byl strach z policistů. Když mu bylo pět, přišel na policejní stanici s lístkem, na němž stálo, že ho mají na chvíli zavřít do cely jako trest za to, že zlobil. I když to policisté udělali jen na pár minut, pro malého Alfreda to byl tak silný zážitek, že z nich měl nadosmrti hrůzu. Dokonce si kvůli tomu nikdy neudělal řidičák, představa, že by ho někdy policista pokutoval, pro něj byla příliš.

Režiséra dále děsily děti, oválné předměty a vejce. Konkrétně žloutky. Nedokázal také sledovat svoje vlastní filmy. Věřte tomu, nebo ne, příliš se u nich bál. Sám většinu svých strachů označoval za nelogické, ale k tomu také dodával, že logika je nejhloupější věc na světě.

Navzdory tomu všemu, nebyl Hitchcock žádný suchar. Liboval si v kanadských žertících, a to jak v práci, tak v soukromí. Mezi jeho oblíbené patřilo například nastražit na někoho rakev s figurínou uvnitř.

Práce s ním ale nebyla jen samá legrace, především pro jednu konkrétní herečku ne. Tippi Hedren (91), maminka Melanie Griffith (64) a babička Dakoty Johnson (31), a především hlavní hvězda filmu Ptáci, ve své biografii později popsala, že pro ni natáčení s Alfredem bylo noční můrou. Režisér jí byl údajně posedlý, sahal na ni, objímal ji a jeho projevy náklonnosti se stupňovaly. Zašlo to tak daleko, že si herečka promluvila s jeho ženou Almou a prosila ji, aby s tím něco udělala. Ta však na prosby neřekla jediné slovo.

Aby toho nebylo málo, Hedren během natáčení obelhali. Tvrdili jí, že použijí mechanické ptáky, když však přišla na plac, všechno bylo jinak. Nejenže použili živé, ale ptactvo ani herečku nešetřilo. Házeli na Tippi vyplašené ptáky a v jednu chvíli k ní přivázali vránu, zděšené zvíře ji pochopitelně zranilo. Natáčení zastavili, až když zakrvácená herečka zkolabovala a musela být hospitalizována. Zážitek ji traumatizoval.

Přesto kývla Tippi i na další roli v jeho filmu Marnie. Hitchcockovo chování během natáčení popsala jako sexuální, perverzní a naprosto nevhodné a způsobilo jí údajně psychické problémy. ■