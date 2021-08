S koncem kariéry to nebylo tak horké. Měsíc před porodem mluví Strýcová o velkém návratu na kurt

Barbora Strýcová za měsíc rodí. Super.cz

Za měsíc by Barbora Strýcová (35) měla přivést na svět svého prvního potomka. Bývalá profesionální tenistka na závěr svého požehnaného stavu pociťuje, že jí ubývají síly. Na podobné pocity, s ohledem na svou úspěšnou kariéru, přece jen není zvyklá.

„Cítím se dobře, nic mě netrápí. Jsem ale zpomalenější. Jako sportovec jsem žila v aktivním režimu a teď nejsem vůbec aktivní. Zároveň nejsem válecí typ a nevydržela bych trávit celý den na sedačce. Snažím se aspoň chodit na procházky a udržovat se v kondici chůzí,“ řekla nám během dámského odpoledne pořádaném magazínem Harper’s Bazaar Bára.

Pravdou je, že před pár dny ještě těhotná tenistka řádila na kurtu se svými žáky. „Je pravda, že v rámci tenisového tábora to pro mě bylo náročnější. Tři dny v kuse jsem tam s nimi hrála od osmi od rána,“ připomíná Bára svou poslední aktivitu na kurtu.

Přestože vítězka čtyřhry z Wimbledonu letos v květnu oficiálně ukončila kariéru, tak pro ni sport hraje stále důležitou roli a nehodlá se ho vzdát. Rychle po porodu by se ráda zbavila i těhotenských kil. „Pohyb mi chybí. Budu aktivní. Určitě budu chodit do posilovny, protože pokud to nechám jen tak, tak váha uřčitě dolů nepůjde,“ řekla nám.

Bára bude mít jasnou motivaci k tomu, aby se dostala rychle do formy. Kvůli pandemii koronaviru neměla šanci rozloučit se s tenisem před publikem, což by ráda napravila. „Chtěla bych zůstat u sportu. Ráda bych se vrátila i na tenisový turnaj s lidmi. Jsem emotivní člověk a lidi potřebuju. Loučit se v pandemii byla hrozně smutná věc,“ říká Bára Stýcová, která by se v budoucnu velmi ráda věnovala také rozvoji mladých talentů. ■