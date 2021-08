Takhle si vede plastikami protkaná hvězda internetu, kterou v mládí šikanovali: Fanoušky dráždí sexy tetováním

Céline Centino Profimedia.cz

Švýcarka Céline Centino (26) se proslavila na sociálních sítích díky své zálibě v plastikách. V dospívání ji šikanovali kvůli vzhledu, a tak vzala osud do svých rukou a změnila se k nepoznání.

Už třikrát jí zvětšovali poprsí, každý půl rok si také nechává vpravovat výplně do tváří, brady, čelisti a pod oči. Proměna ji stála už přes milión a od svého náctiletého já je k nerozeznání.

Fanoušci opěvují také její četná tetování. Speciálně si oblíbili to pod silikony nebo nápisy na zadní straně stehen, přesně pod zadečkem. „Žádný risk, žádná zábava,“ nechala si vytetovat, což je nejspíš všeříkající.

Modelka je překvapivě už sedm let single. Muži se s ní prý bojí navázat kontakt. „Když jsem venku s kamarádkami, muži na mě civí, jako by mě chtěli sníst, ale když se na ně usměji, abych jim dodala odvahu, nikdy nepřijdou,“ přiznala deníku The Mirror.

„Díky alkoholu mají někdy větší kuráž, ale většinou jsou pak už tak opilí, že mě nezajímají. Vždycky se nejprve stydí, ale když se dáme do řeči a zjistí, že jsem vlastně milá, trochu se uvolní. Myslím, že je roztomilé, že jsou ze mě nervózní,“ nechala se slyšet. ■