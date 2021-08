Dara Rolins prý odmítla zaplatit odškodné za smrt motocyklisty: Takto zpěvačka reagovala

Dara Rolins u soudu (2012) Foto: Jan Handrejch, Právo

Po jedenácti letech média opět připomínají nehodu Dary Rolins (48), při které přišel o život motocyklista Jindřich Rotrekl (✝63). A to na základě knihy s názvem Žil jsem s justicí advokáta pozůstalých JUDr. Karla Frimla (86), který v pamětech vzpomíná na své výrazné případy.

Právník rodiny Rotreklových v knize zmiňuje například detaily ohledně vyplacení odškodného; také to, jak zpěvačka měnila výpovědi či jak nadstandardně se k ní chovali vyšetřovatelé.

„Ani jedna, ani druhá, ani třetí upomínka (dokonce s dodejkou, aby určitě došla) ji (Daru Rolins - pozn.) nepřivedla k tomu, aby našla cestu do pojišťovny. Nezbývalo tedy nic jiného než to, co nakonec musí udělat každý věřitel, když dlužník nechce zaplatit: podá návrh na exekuci,“ píše se v knize.

Případ, který skončil podmínečným trestem a byl následně amnestován, považuje Dara Rolins za uzavřený. Pro Super.cz se ale rozhodla na věc reagovat.

„Je mi líto, že po tolika letech má někdo potřebu se k tomuto případu zas a znovu vracet. Nemám jediný důvod obhajovat se, či vyvracet ty nesmysly o tom, co jsem měla a nezaplatila. Na to, abych odmítla nařízení soudu, jsem malý pán a právníci moc dobře vědí, kolik peněz a komu jsem v rámci této události, která se táhla šest let, podle soudního usnesení zaplatila,“ řekla Dara.

„Jestli se nepletu, pan Friml vydal před nedávnem knihu. A tak zřejmě potřebuje mne a moje jméno, prostě náležitou reklamu, aby se knížka začala prodávat. Zvolil velmi prapodivný způsob, jak na sebe po tolika letech opět upozornit,“ uvedla zpěvačka rázně.

K tragické nehodě došlo 10. července 2010.

„Za sebe chci říct, že samozřejmě cítím, že je těžké stanovit jakoukoliv cenu, protože žádné peníze člověka nikdy nevrátí. Nikdy mě to všechno nepřestane mrzet, nejde zapomenout. A vím, že někteří lidé mě budou do konce života osočovat a soudit. S tím jsem se už taky naučila žit. Jen chci ještě na závěr říct, že něco takového se muže stát kdykoliv, komukoliv z nás. Možná je dobře aspoň připustit, že i na tom opačném břehu je člověk, který se trápí a není z kamene,“ dodala Rolins. ■