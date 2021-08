Vzpomínáte si na chlapce z filmu Znamení? Takhle dnes vypadá nejmladší z rodu Culkinů

Rory Culkin jako Morgan ve filmu Znamení Foto: COLLECTION CHRISTOPHEL/Touchstone Pictures/Blinding Edge Pictures

S tím si zahrál už jako čtyřletý ve filmu Dobrý synek nebo o rok později v komedii Sám doma a bohatý. Zlom přišel se snímkem Na mě se můžeš spolehnout, za nějž získal i cenu.

Poté dostal roli ve filmu Znamení, kde se objevil po boku Mela Gibsona a Joaquina Phoenixe. Ztvárnil malého Morgana, trpícího astmatem.

Následovaly filmy jako Zodiak, Vřískot 4 a další. Věnoval se také alternativním projektům nebo televizním seriálům. Navzdory nepopiratelnému talentu ale zatím stejné slávy jako Macaulay nedosáhl.

V roce 2018 se Rory oženil s hollywoodskou kameramankou Sarah Scrivener. Loni ho mohli diváci zaznamenat v seriálu The Expecting a letos se blýsknul v seriálu Halston po boku Ewana McGregora. V srpnu také uvede do kin drama The Last Thing Mary Saw. ■