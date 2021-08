Za prsa velikosti 7 jí dřív bylo trapně: Dnes bývalá učitelka (50) pyšně pózuje v prádle i bikinách

Ilustrační foto Profimedia.cz

Byly doby, kdy se nyní padesátiletá Rachel Peru styděla za své tělesné proporce. Kvůli prsům velikosti 7 jí bylo tak trapně, že hrudník halila do neforemného oblečení, a jako třicátnice dokonce zvažovala redukci poprsí. Dnes se věnuje modelingu a vypadá skvěle.

S velikostí hrudníku se Rachel trápila od svých 18 let. Už tehdy měla „čtyřky“ které budily jí velmi nepříjemnou pozornost. Ve škole ji spolužáci ztrapňovali, v dospělosti pak čelila nemístným komentářům cizích mužů, které ji uváděly do rozpaků. Žena proto začala hrudník maskovat ve volných oděvech a že by si šla například zaplavat, nepřipadalo v úvahu.

„Můj postoj se začal měnit v roce 2011, když mi bylo 40 a procházela jsem rozvodem,“ svěřila magazínu Fabulous s tím, že tehdy po rozpadu 23letého manželství se rozhodla vylézt z ulity. V té době také přestala řešit, co si o ní myslí ostatní. Na sebevědomí jí přidalo i seznámení s druhým manželem v roce 2014.

K modelingu se dostala po zkušenosti s lokální charitativní módní přehlídkou, do níž se zapojila. Ve svých 46 letech se pak rozhodla opustit místo učitelky a jako modelka fungovat na plný úvazek. Vzápětí podepsala smlouvu s agenturou Bridge Models.

„Když se ohlédnu zpět, neustále jsem kvůli svým prsům něco odmítala. Teď se oblékám, aby má ňadra vynikla. Jsem na své tělo opravdu pyšná a je to skvělý pocit, protože dostat se do této fáze mi trvalo dlouhou dobu.“ ■