Pamatujete si ji s tmavými vlasy? Takhle to slušelo 21leté Kaiře Hrachovcové

Herečka se na sebe v televizi nedívá, jen v případě nově natočených projektů si pustí díl na internetu, aby věděla, jak na obraze působí a poučila se z případných chyb, jak nám svěřila. Seriály a filmy, v nichž hrála, běžně nesleduje, o popularitě Života na zámku ale samozřejmě ví.

"Opakuje se to už poněkolikáté. Vím, jaká jsem tam byla, co jsem prožívala. Je to součást hereckého vývoje, celé té profese. Je to vzpomínka. Už to je seriál pro pamětníky," řekla Super.cz Kaira, která od té doby prošla velkou proměnou. Více jak deset let ji zdobí blond vlasy a tvrdě maká na své postavě.

"Pohyb mě baví. Je to práce, ale není to pro mě dřina. V covidové době jsem cvičila v garáži svého kamaráda. A snažila jsem se být hodně venku, začala jsem hodně běhat, nejsem líná," dodala Kaira, která má dokonalou pevnou postavu. ■