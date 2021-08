Agáta Hanychová po dalším rozchodu dráždí nápadníky: Žhavé foto nahoře bez!

Agáta Hanychová Foto: archiv A. Hanychové

Agáta Hanychová (36) se nedávno rozešla s dalším přítelem . Bohužel jí to nevyšlo s podnikatelem Janem Loskotem. Po rozvodu s Jakubem Prachařem (37) tak stále nenašla toho pravého.

„Rozešli jsme se. Víc asi netřeba říkat, prostě to nevyšlo,“ řekla Super.cz Agáta. Smutek nad dalším nevydařeným vztahem modelka zahání u své oblíbené sportovní aktivity wakeboardu, a nově i paddleboardu.

Vodní sporty ji okouzlily natolik, že pokud se nevěnuje dětem, vyplňuje jimi veškerý svůj volný čas. A nebyla by to Agáta, kdyby z paddleboardu neukázala pikantnější záběry, které její fanoušci tak rádi hltají. Na prkně se v Rakousku nechala zvěčnit nahoře bez! O další zástupy nápadníků tak určitě nemá nouzi.

„Další vodní sport, za kterým nemusíte daleko, dá se vyzkoušet i na rybníku kdekoliv v ČR. Já byla v Attersee a je to tam skvělé, nádherná voda, žádní lidé,“ libovala si Hanychová, jež nedávno prožila pořádný adrenalin. Na wakeboardu se totiž zranila, což se neobešlo bez krvavých šrámů. Může za to Agátina netrpělivost. Do všeho de totiž žene doslova po hlavě.

„Jak chci všechno umět během týdne, tak jsem chtěla rychle jezdit i překážky a upadla jsem. Muselo to vypadat ze břehu děsivě, ono to teda děsivé i bylo. Moje děti na břehu si myslely, že jsem mrtvá,“ vyprávěla Super.cz Agáta. Ale naštěstí vše dobře dopadlo a modelka na vodní sporty nezanevřela. ■