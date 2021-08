Muzikálový zpěvák po zánětu dutin ohluchnul! Podstupuje náročnou léčbu

Petr Pečený Michaela Feuereislová

"Myslel jsem si, že to postupně odezní, ale bohužel na pravé ucho prakticky neslyším," řekl Super.cz Pečený.

Podstupuje léčbu, dělá vše možné, aby se mu sluch vrátil do normálu. "Chodím do přetlakové komory, doufám, že by to mohlo zabrat," dodal Pečený, kterého znáte z divadla Broadway z muzikálů Tři mušketýři nebo Angelika.

Pečený je také věhlasným právníkem na autorské právo. A právě své kolegy umělce, často úspěšně, v jejich sporech zastupuje. ■