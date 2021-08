Nejen Monika Absolonová prožila léto s omezením pohybu! Manželka Pepy Vojtka má přetrženou achilovku

Jovanka Vojtková Michaela Feuereislová

"Začala jsem zase běhat, dala jsem si po skoro roce 8 kilometrů a bylo to," řekla Super.cz Jovanka, jak ke zranění přišla. "Vůbec netuším, jak se to stalo, nezakopla jsem, neupadla jsem, nezvrtla se mi noha. Nic. Pak mě delší dobu bolela, tak jsem zašla k lékaři a bylo jasno," vysvětlovala.

Speciální dlahu, které její manžel Josef Vojtek přezdívá "lyžák", má už měsíc. "Je fajn, že se to dá sundat do sprchy nebo na noc. To je moc příjemný," dodala Jovanka Vojtková. ■