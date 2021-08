Tereza Ramba ukázala na filmové premiéře bříško: Herečka prozradila, jak prožívá druhé těhotenství

Tereza Ramba Super.cz

"Už jsem musela vylézt z brlohu, Nepodařilo se to tak dlouho jako minule, ale podruhé je to taky trochu jiné. Říkala jsem si, že byste si toho všimli a chtěla jsem, aby tu pozornost dostal ten film, protože jsme tady kvůli premiéře, tak aby to nebylo takové překvapení, podpásovka," svěřila Super.cz.

Ostatně těhotenství se k tematice snímku hodí, protože hlavní hrdinka, kterou Tereza ztvárňuje, jako čerstvá maminka svěří péči o dítě partnerovi, zatímco sama nastoupí do práce. To Tereza v reálu řešit nemusí. A pevně věří, že s manželem Matyášem se opět o starosti s miminkem podělí, i když budou mít už děti dvě a relativně brzy po sobě.

"Moje postava nemá jinou šanci, protože její partner je takový lempl. My to máme s manželem jinak. Máme takový tábor, který rozbíjíme tam, kde jeden z nás pracuje. Mám takový obrovský luxus, že se můžu s manželem střídat. Máme vzájemné pochopení a respekt, navzájem milujeme naši práci," vysvětlila.

Jak dlouho bude po porodu s dítětem doopravdy doma, netuší. "Svoji práci miluju, a když jsem se jí měla úplně vzdát, tak to nějak pořád nešlo. Teď se po dvou letech už opravdu chystám na mateřskou dovolenou, tak doufám, že mi to vyjde. Že bych ale byla doma třeba rok, tak na to to nevypadá," krčila rameny.

Nyní už má snad ale poslední pracovní povinnosti před narozením druhého dítěte, a to v rámci uvedení Deníčku moderního fotra po České republice. "Jen bych se chtěla omluvit divákům v Českých Budějovicích nebo v Ostravě, kam už jsem nezvládla dojet. Už je to pro mě strašná dálka," dodala s tím, že se ale jinak fyzicky cítí dobře. "Pořád musím doma zkoušet nějaké akrobatické kousky. Když máte za manžela Rambu, nějaké ležení nebo těhotenství moc neplatí," smála se.

Termín porodu si Tereza nechává pro sebe stejně jako u syna. "Pro mě je soukromí pro moji rodinu strašně důležité. Jsem ráda, že to všichni respektují. Porod je strašně křehká věc a každá minimálně žena to chápe," uzavřela. ■