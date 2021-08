Zpěvačka (✝36) zemřela na covid několik dnů po porodu: Zanechala po sobě čtyři děti

Ilustrační foto Profimedia.cz

Malajská zpěvačka Siti Sarah Raissuddin (✝36) v pondělí podlehla covidu. O její smrti informovaly místní noviny New Straits Times. Podle nich jen několik dní předtím porodila své čtvrté dítě.

Její manžel Shuib Sepahtu na sociální síti uvedl, že se s manželkou krátce před smrtí spojil prostřednictvím video hovoru. Mohly s ní mluvit i tři starší děti.

Siti s manželem a dětmi

„Spojili jsme se s pomocí sester, a to bylo naposledy, co ji děti viděly živou. Tekly jí slzy. Později, když děti usnuly, jsem se vrátil do nemocnice, abych se za ní modlil, ale nepustili mě k ní, tak jsem odešel domů.“

Před dvěma týdny zpěvačka informovala, že přišla do styku s pozitivními příbuznými. Její manžel i děti se 14 dní izolovali, ale byli negativní. Siti nicméně hospitalizovali s dýchacími potížemi.

Siti byla v 7. měsíci těhotenství. Zpěvačku pak uvedli do umělého spánku a dítě přivedli na svět pomocí císařského řezu.

Zpráva o jejím skonu zarmoutila celou zemi. Pozůstalým kondolovali i malajský král s královnou. Siti byla v zemi velkou hvězdou, na Instagramu ji sleduje téměř 3 miliony lidí. ■