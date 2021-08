Žádný obtloustlý kapitán Demo: Jiří Burian se vrací ke kořenům a vzkřísil oblíbený hudební projekt

SOUTHPAW HEAD IN THE CLOUDS

„Hlavním důvodem k tomu, abychom se k sobě vrátili, byla čistě jenom láska k hudbě a emoci, kterou Southpaw přináší. Dělali jsme spolu hudbu jako duo hodně let, udělali spoustu songů a se Southpaw procestovali kus světa, a to nám chybělo,“ říká ke comebacku klávesák a skladatel Karel Havlíček, který žil dlouho ve Spojených státech.

Fanouškům Southpaw přinášejí nové album s názvem I'm really gonna miss these songs when I'm dead a také videoklip k singlu Head In The Clouds, který si můžete pustit i v tomto článku.

„Tohle album je pro mě speciální. Je to vzpomínka na dobu, kdy se ještě poslouchaly desky celé, a ne jen jako singly. Na dobu, kdy se psaly silné emotivní kytarové songy a byla v nich vášeň a melancholie. Právě tohle jsme chtěli přinést zpět, a udělat tak radost lidem, kterým tohle na dnešní kytarové scéně chybí,“ doplnil Burian.

Sedmé studiové album kapely obsahuje jedenáct skladeb.

„Ta deska je vlastně takovou naší best of kolekcí za těch deset roků. Tematicky je hodně o intimních věcech, jako je smrt a jiné životy, tak jak ji vnímáme my, tedy spíše spirituálně a optimisticky. Je to celkově hodně radostná a emotivní sbírka písní,“ upřesnil ještě. ■