Eminemova exmanželka skončila v nemocnici: Mělo jít o pokus o sebevraždu

Kim Scott a Eminem na archivním snímku Profimedia.cz

Policie a záchranáři reagovali na výzvu sebevražedné osoby, 46leté Kim z Michiganu, kterou musela na místě zpacifikovat policie, protože byla agresivní.

Podle zprávy byla pořezaná a převezli ji do nemocnice, ale už je zpět v domácím léčení.

Kim a Eminem spolu mají dceru Hailie (25). Rapper také adoptoval její dceru Whitney (18) a dceru její zesnulé sestry Alainu (27). Vzali se v roce 1999 a rozvedli o dva roky později. Znovu se vzali v lednu 2006 a o dva měsíce později už byli zase od sebe.

Ve 13 letech utekly Kim a její dvojče Dawn z domova a nějaký čas žily s Eminemem v přívěsu jeho matky. V průběhu let promítl rapper turbulentní vztah do mnoha písní a o své ex nemluvil zrovna v superlativech.

Kim bojovala se závislostí na drogách, které propadla a bohužel podlehla i její sestra. V lednu 2016 se předávkovala heroinem. V tom roce Kim přiznala, že její nedávná autonehoda nebyla náhoda.

„Chtěla jsem se zabít. Nenapadlo mě, že vyváznu živá,“ uvedla tehdy pro rádio Channel 995 s tím, že už je 10 let čistá. ■