Děti mě budou nenávidět, bál se Vlastimil Harapes. Stačila jedna věta Tomáše Holého

Když se podíváte do tváře tanečníka, choreografa, pedagoga a dlouholetého sólisty baletu Národního divadla Vlastimila Harapese, jen stěží se chce věřit, že letos oslavil 75. narozeniny. Je to stále nesmírně šarmantní muž, který měl (a dosud má) spoustu fanynek, od kterých vždycky dostával velké množství dopisů. On sám tvrdil, že na jevišti zažíval pocity štěstí a díky tanci se vždy cítil svobodný a svobodně. Na jeho projevu to bylo znát, a proto také patřil k evropské baletní špičce.