Zemřela jediná dcera Alfreda Hitchcocka: Zahrála si i v několika filmech z dílny svého otce

Pat Hitchcock se slavným otcem Alfredem Profimedia.cz

Pat zemřela v pondělí ve svém domě v Kalifornii. Její smrt potvrdila Hollywood Reporteru její nejmladší dcera Katie Fiala.

Už jako náctiletá působila na Broadwayi, nejvíce se ale proslavila právě ve filmech svého otce. Později si zahrála v několika televizních filmech nebo seriálech.

O práci se slavným otcem také často mluvila. „Nebylo na tom nic neobvyklého. Probírali jsme scény a točili jako s každým jiným hercem. Nezkoušeli jsme nic dopředu,“ zavzpomínala v roce 2004 pro Hollywood Reporter.

Pat se provdala za podnikatele Josepha O'Connelliho mladšího a měla s ním tři dcery. Produkovala také dokument The Man on Lincoln's Nose a společně s matkou Almou napsala knihu Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man. ■