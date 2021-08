Takhle vypadá padesátka, napsala k neretušované fotce v prádle známá moderátorka

Bethenny Frankel Profimedia.cz

„Kdybych na fotce použila filtry, tak bych neměla žádné vrásky ani kruhy pod očima, ale tohle jsem já v padesáti. Žádné filtry ani zkrášlování,“ napsala Bethenny ke snímku v prádle. „Proč zmiňuji svůj věk dokola? Protože je důležité i pro mladší ženy, aby věděly, jak vypadá realita a že upravování a filtry představují jen fikci. Navíc mají špatný vliv na ženské sebevědomí. Chce to mít kuráž a je krásné být opravdová v každém věku,“ pokračovala hvězda reality show The Real Housewives of New York City.

„Došla jsem k názoru že faleš a filtry prodávají, ale já jsem šťastná se svými sledujícími, kteří oceňují moji odlišnost,“ zakončila svůj dlouhý status Bethenny, kterému dala srdíčko i Paris Hilton (40) a Jennie Garth.

Ta se letos podělila se svými fanoušky o jednu radostnou událost. V březnu oznámila zasnoubení se svým přítelem Paulem Bernonem, se kterým randí od podzimu roku 2018. Pro Frankel to bude už třetí manželství, pokud dojde ke svatbě. ■