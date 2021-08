Vichr z hor, pamětní deska a málo sester: Nej zajímavosti z komedie Jára Cimrman, ležící, spící

Zdeněk Svěrák a Libuška Šafránková Foto: Prima Max

„Největším světovým spisovatelem, vynálezcem, malířem, fyzikem, lyžařem a filozofem za posledních sto let byl český velikán Jára Cimrman. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat,“ zaznělo z úst stařičké průvodkyně (Valerie Kaplanová, ✝81) v liptákovském Muzeu peří. Po Cimrmanově osudu, jehož stopy končí právě v Liptákově, pátrá i divadelní vědec (Josef Abrhám, 81), který na jméno tohoto neznámého dramatika narazil během svého studia. Mistrovy hry musely být přinejmenším zvláštní: žádná z nich totiž nepřežila premiéru.