Nejprve stříbro na olympiádě a teď? Tenistka Vondroušová se zasnoubila

Markéta Vondroušová Foto: archiv M. Vondroušové

„My forever,“ nenechala nikoho na pochybách, že chce se svým přítelem zůstat opravdu navždy. Vondroušová s ním randila už jako sedmnáctiletá dívka. Finalistka předloňského Roland Garros začínala s tenisem už jako čtyřletá.

Netrénovala prý ale nijak často, a díky tomu ji tenis nikdy nepřestal bavit. Rodačka ze Sokolova přitom na olympiádu původně málem nejela. Její nominace vzbudila mezi experty rozruch a nikdo neočekával, že zrovna ona bude v Tokiu bojovat o zlatou medaili.

„Jela jsem jako outsider. A nakonec jsem postoupila do finále. Kdyby mi to někdo řekl před turnajem, brala bych to na tisíc procent. Je super, že jsem byla vidět po sezoně, která byla nahoru dolů," usmívala se po svém úspěchu Vondroušová, která teď prožívá obrovskou radost i v soukromém životě. ■