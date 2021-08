Felix Slováček už Gelemovou i Patrasovou vypouští. Dívčí válka ho nezajímá

Felix Slováček Super.cz

Ten se účastnil představení nové sociální sítě pro umělce. "Jsem rád, že taková platforma, která chce ten celý chumel umělců od muzikantů po výtvarníky prezentovat. Já tam nic dávat nebudu, ale kdybych něco potřeboval, zavolám Aničce nebo Felixovi," spoléhá na pomoc svých dětí hudebník. "Nejsem ten typ, který by zveřejňoval nějaké svoje úspěchy. Ono se to nakonec zveřejňuje samo,"řekl Super.cz Slováček.

O to aktivnější jsou na sociálních sítích ženy v jeho životě, přičemž expřítelkyni Lucii už jsme zmínili, ale občas stojí za to vidět i příspěvky jeho manželky Dády Patrasové (65). Sám muzikant to už rozebírat nechce. "O mém soukromí, ať už je to Lucie nebo Dáda, nechci říct už ani slovo. Ať si tam dávají, co chtějí, a vedou třeba dívčí válku. Mně už je to jedno. Nechci vůbec vstupovat už do žádné diskuze o tom, co se kolem mě děje. Chci jen svůj kumšt, děti a v klidu si žít, aby mě nikdo neotravoval," uzavřel. ■