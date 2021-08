Roste jako z vody. Dcera Tomáše Plekance a Lucie Šafářové si před druhými narozeninami vybírá sportovní disciplínu

Lucie Šafářová s dcerkou Leontýnkou Foto: Radek Míča

Bývalá profesionální tenistka a úspěšný hokejista se vyřádili během několika sportovních disciplín. Rozcvičkou pro ně byly šachy, poté si vyzkoušeli několik netradičních aktivit, jako je Headis, což je stolní tenis s větším míčem, ve kterém se hraje hlavou. Dvojice se pak přesunula do fotbalové klece, ve které si Plekanec hodně věřil.

Malá Leontýnka je prý pohybově nadaná po rodičích. „Opakuje všechno, co vidí, po nás. Občas dělá kliky, občas tahá Tomovy posilovací gumy, rakety samozřejmě taky. Vypadá to, že ji sporty budou bavit, je velmi akční dítě a já budu jen ráda, když bude dělat jakýkoliv sport,“ svěřila se Super.cz tenistka.

Tomáš a Lucie také dali dcerce příležitost vyzkoušet si baseball. Ani ne dvouletá dívenka by se podle rodičů neztratila ani ve wrestlingu. „To by jí šlo. Už teď má hodně ostré lokty,“ smála se Šafářová. Plekanec má ale jiný názor. „Kdyby ji to bavilo, bránit jí v tom nebudu, ale nadšený bych nebyl. Ještě by mě pak mlátila,“ reagoval s úsměvem Tomáš Plekanec. ■