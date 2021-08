Roli v Noci na Karlštejně se Vlastimil Brodský zdráhal přijmout. Po natáčení se mu rozpadlo manželství

Jana Brejchová a Vlastimil Brodský v Noci na Karlštejně Foto: reprofoto Noc na Karlštejně

Pojďme se vrátit do časů dávno minulých, kdy na nejslavnějším českém hradě Karlštejně pobýval jeho zakladatel, český král a římský císař Karel IV. se svou družinou, a kdy sem byl zapovězen vstup všem ženám. Úsměvnou divadelní veselohru Jaroslava Vrchlického, která se odehrává během jedné noci na Karlštejně, převedl na filmové plátno v roce 1973 režisér Zdeněk Podskalský a jeho půvabná hudební komedie baví diváky dodnes.

Zásluhu na tom mají nejen skvělé výkony našich předních hereckých hvězd Vlastimila Brodského, Jany Brejchové, Karla Högera, Jaroslava Marvana, Waldemara Matušky, Miloše Kopeckého, Daniely Kolářové, Jaromíra Hanzlíka a mnoha dalších, ale pochopitelně i nádherné písně Karla Svobody, které otextoval Jiří Štaidl.

Jana, nebo Helena?

Nejznámějším a taky nejhranějším hitem z tohoto filmu je Lásko má, já stůňu, který známe sice z podání královny Elišky Pomořanské, tedy Jany Brejchové, ale ve skutečnosti ho nazpívala Helena Vondráčková. Šlo o režisérovo šalamounské rozhodnutí, protože zpočátku váhal, zda má do role Elišky obsadit Brejchovou nebo Vondráčkovou. Nakonec dilema vyřešil tak, že herečku nechal hrát a zpěvačku zpívat.

Vrchol Svobodovy tvorby

Sám Karel Svoboda byl na své dílo náležitě pyšný a několikrát ho označil za vrchol své tvorby. A určitě není od věci připomenout, že v roce 2007 získala Noc na Karlštejně titul Nejlepší český hudební film.

Být frajer jako Karel IV.

Vlastimil Brodský nejdřív nechtěl roli krále Karla IV. přijmout – příliš si vážil jeho osobnosti a několikrát se prý nechal slyšet: „Copak jsem takový frajer?“ Režisér Podskalský ho ale nakonec přesvědčil. Nicméně film stál i za rozpadem hercova 16 let trvajícího manželství s Janou Brejchovou, která se během natáčení zakoukala do Jaromíra Hanzlíka.

Nežádoucí Jirásková a Werich

Role hofmistryně Ofky byla původně psána na tělo Jiřině Jiráskové. Ta se ale tehdy nesměla objevit před kamerou, a tak ji nahradila Slávka Budínová. Zákaz hraní měl i Jan Werich, se kterým se počítalo do role purkrabího Ješka. Partu se proto ujal Jaroslav Marvan, který byl tehdy už velmi vážně nemocný, a krátce po premiéře filmu zemřel.

Unavení zbrojnoši

Natáčení neprobíhalo vždycky přesně podle režisérových představ. Zdeněk Podskalský se ale snažil být nad věcí, a pokud ho něco trápilo, poznamenal si to jen do svého deníčku. Díky tomu víme i to, že dva ze zpívajících zbrojnošů, které hráli Karel Hála a Karel Štědrý, se jednoho dne společensky unavili: „Pátý den. Dnes jsme nenatočili vůbec nic, pršelo. Hála a Štědrý se pěkně zlinkovali, měli zpívat a nezpívali,“ zapsal si režisér.

Zlaté české ručičky

Co se nádherných interiérů týče, všechny vznikly v barrandovských ateliérech, včetně působivě vyzdobené kaple svatého Kříže. Jeden by nevěřil, jak nás filmaři dokážou vodit za nos.

Na koni, nebo na kole?

I do Noci na Karlštejně se ale vloudila chybička. Hned na začátku filmu si můžete všimnout, že během rytířského turnaje projedou vedle dobově oděných herců lidé na kole.

Impozantní Karlštejn

Hrad Karlštejn, který byl založen v roce 1348, zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Podle Karla IV. měl sloužit jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií. Hrad se pyšní i zcela ojedinělým souborem 129 deskových obrazů Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže a největší portrétní galerií českých panovníků v ČR. Stavebně byl dokončen v roce 1365.

Další zajímavá místa po České republice, která se váží na filmovou a klasickou hudbu, najdete na webu či v éteru Rádia Classic Praha. ■