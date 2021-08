Láska Krasomily s Miroslavem vzplála nejen na plátně. Pyšná princezna ale neměla na růžích ustláno

Alena Vránová a Vladimír Ráž v pohádce Pyšná princezna. Jejich láska vzplála nejen na plátně, ale i ve skutečnosti. Profimedia.cz

Pohádka Pyšná princezna, kterou natočil režisér Bořivoj Zeman, patří už bezmála 70 let k naší filmové klasice. Víte ale, kde leželo Půlnoční království princezny Krasomily? Bylo to na novogotickém zámku Hluboká nad Vltavou, který se díky půvabným exteriérům i interiérům objevil i v řadě dalších filmů. Točila se tu také Jezerní královna, Šípková Růženka nebo Pan Tau.

Hod dlouhý 30 km

A právě na Hluboké se rozvíjelo i poupátko a v jejím zámeckém parku se Pyšná princezna durdila, že jí „zahradník“ nechtěl zavázat střevíček. Natáčelo se i uvnitř, některé scény se zamilovaným párem vznikly v Ranním salónu. Kdyby si ale nějaký filmový fanda chtěl projít všechna místa, kde Pyšná princezna vznikala, čekala by ho hodně dlouhá cesta.

Točilo se i na severu Čech, mj. u Dolského Mlýna nebo u Jetřichovic. Hlavní roli ale hrály především jižní Čechy. Kromě Hluboké nad Vltavou to byl Český Krumlov nebo Piaristické náměstí v Českých Budějovicích. Některé záběry byly pořízeny také v Třeboni a jejím okolí, a právě těchto míst se týká jedna zajímavost.

Jde o scénu, kdy se Krasomila setká poprvé s Miroslavem a hodí přes bránu míč. Princezna ho sice vyhodila z parku na Hluboké, jenže míč dopadl až v bezmála 32 km vzdálené Třeboni, kde se točila druhá scéna s králem. Také brána, která je od sebe dělila, ve skutečnosti vůbec neexistovala – dva asistenti pouze drželi zdobenou mříž pro potřebu kamery a pak ji zase naložili a odvezli.

Hudební klasika: Rozvíjej se, poupátko

S filmem je neodmyslitelně spojena i mimořádně zdařilá hudba Dalibora Ctibora Vačkáře. Její melodické i instrumentační cítění z ní vytvořilo téměř muzikálové dílo, které příznačnými motivy princezny Krasomily, krále Miroslava, chůvy, poselstva, rádců i zbrojnošů dobarvuje a propojuje postavy i děj celé pohádky. Nejznámější melodií je pochopitelně Rozvíjej se, poupátko, jež okouzluje svou lyričností a svěžestí.

Láska i film ležely soudruhům v žaludku

Láska mezi králem Miroslavem a princeznou Krasomilou nebyla jen ve scénáři. Jejich představitelé Vladimír Ráž a Alena Vránová se do sebe během natáčení opravdu zamilovali, a způsobili tak pořádný poprask. Ráž byl totiž v té době ženatý a vdaná byla i Vránová. Ovšem ta měla za manžela známého spisovatele Pavla Kohouta, který byl tehdy zapáleným komunistou.

Kohout nesl manželčinu zradu velmi těžce a o celé kauze dokonce napsal hru Dobrá píseň o zloduchovi, který přebral vzornému komunistovi ženu. Básník se svým dílem snažil naznačit, že kdo zradí soudruha, jistě nebude váhat zradit ani vlast – nezapomeňme, že se psal počátek 50. let...

Problém ale neměli jen hlavní protagonisté. Komunističtí kontroloři vyškrtli ze scénáře všechna kouzla a tvůrcům filmu se podařilo uhájit pouze zpívající květinu. I tak byli cenzoři z filmu rozpačití, ale když pracující lid zvítězil nad vykořisťovateli a všichni zapěli Skončila se panská pýcha a Už je to uděláno, už je to hotovo, bylo promítání povoleno. Kuriózní je, že dobová kritika pak princezně vyčítala, že hraje na loutnu – prý je to imperialistický nástroj.

Okouzlující novogotický skvost

Každopádně zámek Hluboká nad Vltavou stojí rozhodně za návštěvu. Je to takový kousek windsorské Anglie uprostřed jižních Čech. Svou současnou podobu získal v 19. století po novogotické přestavbě a v rámci romantických úprav zde byl založen také rozsáhlý krajinářský park.

Celoročně přístupný zámek nabízí několik variant prohlídek, kdy nahlédnete do soukromých pokojů i do přepychových reprezentačních sálů. V bývalé zámecké jízdárně zámku dnes sídlí Alšova jihočeská galerie se sbírkou soch a obrazů holandských a vlámských malířů 17. a 18. století. V podhradí stojí lovecký zámek Ohrada, ke kterému přiléhá zoologická zahrada. ■