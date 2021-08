Jana Švandová (74) letos narozeninovou party ve Varech nepořádá: Není co slavit, míní herečka

Jana Švandová Super.cz

Po tři čtvrtě roce se vrátila na divadelní prkna i Jana Švandová (74). "Je to takové zvláštní. Máte pocit, jako byste začínali úplně znova," svěřila Jana, která v létě účinkuje na venkovních scénách.

My se s ní potkali při oprašovačce komedie Kvartet z repertoáru Divadla Bez zábradlí, která vypráví o čtveřici operních pěvců, kteří se sejdou v domově pro umělecké seniory. Sama si něco takového, už vzhledem k tomu, jak aktivní způsob života vede, nedokáže představit. "Ale jak se říká: Nikdy neříkej nikdy. Možná, že by to byla sranda," smála se.

Herečka letos oslavila 74. narozeniny. Mívala tradici, že oslava proběhla v rámci karlovarského filmového festivalu. To už se nepovedlo loni, kdy byl zrušen kvůli pandemii, letos se termín posunul, takže slavit opět nemohla. "Ale já už narozeniny neslavím vůbec. Jdu na dobrou večeři a tím to končí. Už není moc co slavit," míní. ■