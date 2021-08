Hvězda Novy přiznala rozchod po 4 letech vztahu: Je nám to oběma líto, svěřila

Shopaholic Nicol se rozešla s přítelem Jakubem Foto: Archiv N. Čechové

Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol je single. Moderátorka Snídaně s Novou a youtuberka přiznala, že se po čtyřletém vztahu rozešla s přítelem Jakubem. "Ano, rozešli jsme se. Už je to delší dobu, jen jsme to neventilovali ven," řekla Super.cz Nikola.

14. srpna by oslavili 4. výročí vztahu. "Zůstala jsem sama v bytě, který jsme měli s Kubou pronajatý. Na konci měsíce se ale budu stěhovat do nového, ten stávající je pro mě moc veliký," řeší nyní i praktickou stránku rozchodu.

Nikola také zdůraznila, že se s expartnerem rozešli v dobrém, dokonce spolu po rozchodu strávili dovolenou.

"Nerozešli jsme se v hádce a nadávkách, ale v klidu, jako lidi, co se mají rádi, respektují se, jen to už jednoduše v některých věcech neklape. Je nám to oběma líto, ale tak to v životě prostě chodí," dodala blogerka a moderátorka. ■