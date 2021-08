Berme mezeru mezi ňadry jako normální věc, uvedla u fotek s hlubokým výstřihem moderátorka

Scarlett Moffatt Profimedia.cz

Scarlett Moffatt přidala na svůj instagramový profil několik snímků, které odhalují ve výstřihu její přírodní poprsí bez podprsenky. Ráda by totiž upozornila na to, že mezera mezi ňadry není nic, za co by se ženy měly stydět.

„Pojďme společně uznat mezeru mezi ňadry za něco, co je normální,“ napsala v prvním příspěvku.

V dalším už byla hravější. „Pusťme ta prsíčka na volno.“ U třetího jen zopakovala již řečené a znovu ukázala své vnady v hlubokém výstřihu. „Už jsem vám říkala, že mezera mezi ňadry není nic, za co bychom se měly stydět?“

Moderátorka z anglické televize, která uváděla například na stanici Channel 4 oblíbený program Googlebox a vyhrála šestnáctou sérii reality show I´m Celebrity…Get Me Out of Here!, právě tráví dovolenou na ostrově Antigua se svým přítelem Scottem.

Tam také získává ztracené sebevědomí, prozradila, že si poprvé po pěti letech oblékla bikiny.

„Neměla by to být žádná velká věc, ale já tady u toho pláču, když vám to píšu. Trvalo mi mnoho let, než jsem získala zpátky sebejistotu ohledně svého těla. Nechala jsem si ujít mnoho dovolených a večírků jen proto, že se mi nelíbil odraz v zrcadle. Ale hurá, po pěti letech na sobě mám bikiny,“ napsala Scarlett.

Moffatt v minulosti bojovala s váhou, a když z velikosti 46 zhubla na velikost 34, vydala DVD s fitness cvičením a dietou. V podcastu Frankie Bridge´s Open Mind se loni rozpovídala o tom, že ji dieta z nahrávky ničila a měla dopad i na její duševní zdraví.

„Zároveň jsem vymazala všechny fotky před a po, které jsem kdy zveřejnila, protože mi připomínaly špatné období. A hlavně proto, že na lidi špatně působilo, že nyní vypadám skoro jako na fotkách před,“ uvedla v rozhovoru. ■