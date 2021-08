Manželka (46) slavného kuchaře zvažuje po pěti dětech a pěti potratech umělé oplodnění

Jools Oliver s manželem Jamiem Profimedia.cz

„Přemýšlela jsem o umělém oplodnění, dělala jsem si průzkum a mluvila s úžasnými lidmi a dospěla k názoru, že je to pro mě v mém věku nejlepší možnost,“ uvedla pro Mirror.

„Ale je to těžké, víte, protože mám také partnera a musím myslet i na něj. Jemu se do toho moc nechce a já na něj nechci tlačit, protože mám velké štěstí.“

„Předpokládám, že až se přiblížím k menopauze, uleví se mi a budu moct pokračovat v životě, protože už nebudu mít tu možnost, nad kterou neustále přemýšlím,“ dodala.

Jools mluvila vždy otevřeně o svých potratech, nyní ovšem přiznala, že při druhém, kdy museli zasahovat lékaři, se bála o svůj život.

Jools podporuje nadaci Saying Goodbye zaměřenou na ženy, které prodělaly potrat. Na ty apeluje, aby se o své bolesti nebály mluvit.

„Sama jsem prodělala pět potratů, takže vím, že se toho pro mladé musí hodně změnit,“ uvedla s tím, že by matkám po potratu měla být poskytnuta lepší zdravotní péče.

O vlastních srdcervoucích zkušenostech, které ji během dvacetiletého manželství s Jamiem potkaly, promluvila loni v červenci. Následně se nechala slyšet, že touží po šestém dítěti, které by chtěla počít do svých 47 let.

Oliverovi mají dcery Poppy (19), Daisy Boo (17), Petal Blossom (12) a syny Buddyho (10) a Rivera (5). ■