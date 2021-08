Produkuje filmy s hollywoodskými esy, ale do USA nesmí: Prostě mě tam nepustí, říká Petr Jákl

Petr Jákl Super.cz

Místo natáčení filmů s hollywoodskými esy sestoupil producent Petr Jákl (47) mezi obyčejné smrtelníky, zažertovali jsme si s ním. Snímky se slavnými herci sice dál produkuje, ale od zvolení Joea Bidena americkým prezidentem se už do USA nedostane. "Za Donalda Trumpa to ještě na pracovní povolení šlo, ale teď jsou koronavirové restrikce, co se cestování z Evropy týče, ještě přísnější," řekl Super.cz.