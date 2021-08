Hvězda seriálu Ženatý se závazky má roztroušenou sklerózu: Oporou je herečce slavná kolegyně se stejnou nemocí

Christina Applegate Profimedia.cz

„Ahoj přátelé, před několika měsíci mi zjistili roztroušenou sklerózu. Je to zvláštní cesta, ale mám plnou podporu lidí, kteří si procházejí tím samým. Je to těžké, ale život jde dál, dokud se vám něco nepostaví do cesty,“ rozepsala se.

„Jak říká jedna z kamarádek, která onemocněním také trpí, probudíme se a jednáme. A přesně to dělám. Žádám vás proto o dostatek soukromí, děkuji,“ vzkázala sledujícím.

Christina si je blízká s herečkou Selmou Blair (49), která se s nemocí potýká už několik let. Blair podstoupila chemoterapie, aby nemoc zastavila. Nyní je v klidovém stádiu a nezhoršuje se. Společně si zahrály v komedii Prostě sexy. Blair tak bude pravděpodobně oporou, o které Applegate v příspěvku hovořila.

Bohužel se nejedná o její první zkušenost se závažnou nemocí. V minulosti prodělala rakovinu prsu a podstoupila oboustrannou mastektomii. Po ňadrech si nechala operativně odstranit i vaječníky a vejcovody.

Hvězda seriálu Ženatý se závazky se v roce 2013 podruhé vdala. Se současným manželem, basistou Martynem LeNoblem, má také dceru Sadie (10).

Ačkoliv se loni v žádném novém projektu neobjevila a vtipkuje o sobě, že je napůl v hereckém důchodu, v předprodukci je minimálně jeden film, v němž by si měla zahrát. V posledních letech ji diváci mohli vidět v netflixovém seriálu Smrt nás spojí. ■