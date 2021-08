Krásná dcera tragicky zesnulého Paula Walkera se měsíc po potvrzení vztahu zasnoubila

Meadow Walker na premiéře filmu Rychle a zběsile 9 Profimedia.cz

Zatímco Meadow se věnuje modelingu a Nadaci Paula Walkera, kterou založila po smrti svého otce, Louis studuje herectví na škole Stelly Adler v New Yorku.

Meadow bylo pouhých 15 let, když její slavný otec Paul tragicky zahynul při automobilové nehodě. Hrdina Rychle a zběsile zemřel jako spolujezdec po nárazu vozu do veřejného osvětlení a stromu 30. listopadu 2013. Za volantem byl hercův přítel Roger Rodas, i on přišel o život.

Velkou oporu má Meadow v otcově kolegovi a příteli Vinu Dieselovi, který je také jejím kmotrem. „Byla první, kdo mi popřál ke Dni otců. Vidět ji s mými dětmi je krásné,“ uvedl filmový drsňák v nedávném rozhovoru. Rodiny pojí velmi blízké přátelství. ■