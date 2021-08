Chce ukazovat reálný svět: Anička Slováčková zveřejnila fotku s celulitidou. Teď je šťastná, že se přidávají další

Anička Slováčková je inspirací pro mnoho žen.

"To byl jeden z mých cílů. Aby Instagram viděl reálný svět. A ne nastylované lidi plné filtrů. Mrzí mě, že si pak řada lidí myslí, že to je normální a podle toho hodnotí i reálný život. Jsem ráda, že realitu ukazuje čím dál více lidí," řekla Super.cz Anička.

Ukázat první reálnou fotku pro ni lehké nebylo. "Bylo to pro mě těžké. Řeším se od dětství. Od malička o mně vycházely články, že mám kila navíc, že nejsem ta dokonalá holčička té dříve dokonalé rodiny. Musela jsem hodně vyjít ze své komfortní zóny, ale hrozně mi to pomohlo. Nechci si na nic hrát," prozrazuje Slováčková.

Anička přibrala deset kilo během svého boje s rakovinou. Kvůli zdraví by je ráda zase shodila.

"Dala jsem dolů osm kilo, teď jsem tedy zase dvě přibrala. Ale je léto, grilovačky, pivíčka, to se diety nedrží. Na Vánoce to taky nepůjde. Tak třeba v lednu to přijde," dodala s úsměvem na párty televize Nova. ■