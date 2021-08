Zábava pro vás a vaše děti s Peppa Pig

Snad každé dítě zná prasátko Peppu. Děti milují její příběhy. Objevte svět rodiny prasátek i vy a pořiďte dětem hrdiny jejich oblíbených pohádek k vám domů.

Pokud hledáte hračky, se kterými si budete moci hrát spolu s dětmi a trávit tak s nimi čas smysluplně, vyberte si z hraček s motivy Peppa Pig. Na mrakyhracek.cz najdete nejen postavičky veselé Peppy a jejího mladšího bratra Toma, ale i prasátka maminku a tatínka. Společně zažívají každodenní běžné situace i dobrodružné chvíle. To všechno mohou děti zažít spolu s nimi díky zábavným hračkám.

Domov pro chrochtající zvířátka

Vyberte spolu s dětmi malým prasátkům útulné bydlení, které zároveň poskytne dostatek podnětů k veselé hře. Potřebujete ubytovat jen Peppu nebo i celou její rodinu? Pro více členů rodiny se vám bude hodit velký rodinný dům s příslušenstvím, pro jedno až dvě prasátka pak postačí domeček menší. Domky mají nezbytné vybavení koupelny, kuchyně i ložnice.

Hrajte si spolu s dětmi

FOTO: TM Toys

Výlety a dobrodružství ve světě prasátek

I Peppa musí do školy. Připravte pro ni milé prostředí, kde bude čerpat dovednosti a získá nové kamarády. A jak se tam dostane? Přece autobusem. Život ale nejsou jen povinnosti, a tak pro rodinku prasátek naplánujte i zábavu.

Postavte dětem divadlo Peppa Pig, rozvíjejte jejich kreativitu při tvorbě příběhů nebo jen promítejte pohádkové díly originálním způsobem. Aby prasátka nebyla o hladu, je třeba nakoupit a to buď v prodejně potravin nebo rovnou v pekařství. Spolu se svačinkou můžou prasátka vyrazit na prima výlet. Kam to bude? To už je jen na vás a vašem dítku. Fantazii se meze nekladou.

Hračky Peppa Pig pro děti

FOTO: TM Toys

Peppu si navíc děti můžou vzít kamkoli s sebou díky cestovnímu balení. Vyberte dětem hračky s oblíbenými motivy prasátka Peppy. Sledujte údaje o vhodnosti hračky dle věku dítěte a zvolte hračku ideální právě pro vaše dítko. Bohatou nabídku zábavy najdete na mrakyhracek.cz. ■