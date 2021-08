Z přehlídkových mol se přesunula na jeviště: V pandemii herečka pracovala u kamaráda i sama na sobě

Lilian Sarah Fischerová Michaela Feuereislová

„Snažila jsem se ten rok využít na maximum. Zvelebili jsme si byt, pracovala jsem u kamaráda ve výrobě potisků na trička, odcestovali jsme na několik týdnů pryč a pracovala jsem na sobě v osobní i duchovní rovině,“ svěřila Super.cz Lilian.

Na cestě za sebepoznáním vyzkoušela pobyt ve tmě. „Jeden z největších a zároveň nejnáročnějších zážitků byl můj týdenní pobyt ve tmě. Doporučuji všem, kteří se o sobě nebojí dozvědět více,“ říká Lilian, která je ráda, že nyní už mohla opět naplno naskočit do práce.

„Nyní se věnuji přípravě muzikálového benefičního představení Horečka nedělní noci, které se uskuteční už 17. srpna a ve spolupráci s Hudebním divadlem Karlín ho uvedeme na Letní scéně v Letňanech. Do konce léta nás čeká ještě několik představení na letních scénách, na podzim chystáme v Divadle pod Palmovkou již dvakrát odloženou premiéru komediálního thrilleru Umění vraždy,“ vypočítala.

Léto měla hodně pracovní, kromě příprav na letní hraní a Horečku nedělní noci s kolegy pořádali také herecké kurzy pro děti a mládež. „Takže jsem si hojně vynahradila to roční lelkování. Ale i tak jsme stihli krátkou, ale krásnou dovolenou v Itálii a na konci léta se těším zase na naši chatičku v Brdech. Je to to nejkouzelnější místo, co znám,“ dodala Fischerová. ■