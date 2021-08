Nejdřív si přetrhal vazy, pak přišel covid: Otík z Ulice je odpočatý až moc. Herec ukázal novou image

Filip Rajmont Super.cz

„Všichni jsme teď měli prázdniny. Já je měl tak tři roky, nejdřív jsem měl úraz, a pak byl covid, takže já jsem odpočatý až až,“ řekl Super.cz herec.

„Taky mi došly peníze, takže člověk nemůže nikam odjíždět. Naposledy jsem byl na Srí Lance, a to bylo ještě před covidovou krizí,“ prozradil nám herec přímo v ateliérech.

V nekonečném seriálu je již řadu let, jde o jeho nejdelší televizní projekt.

„Já si myslím, že začínám už jedenáctou sezónu. Je to určitě můj nejdelší projekt, co se natáčení týká. Ale mám i delší divadelní, třeba s Martinem Hofmannem máme představení Lordi, a to trvá už minimálně patnáct let,“ dodal Filip Rajmont, který má nově vousy. ■