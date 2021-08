Hanka Kynychová se raduje ze svého svěřence: Kluk z dětského domova odmaturoval na konzervatoři s Natálkou Grossovou

Hanka Kynychová Super.cz

"Lukáš je chovanec dětského domova Humpolec a ještě teď si vzpomínám, když nám oznamoval, že se na konzervatoř dostal. Prošel našimi workshopy a ani jsme tenkrát netušili, že bychom ho mohli tolik motivovat. Moc nás potěšilo, protože tu průpravu získal opravdu u nás. Je to hezké, že jsme mohli takhle ovlivnit jeho budoucnost," řekla nám Hanka.

Společně natáčeli videoklip, který vznikl ve spolupráci s Policií České republiky. "Je na téma kyberšikany a šikany obecně, které se netýkají jen dětí v dětských domovech, ale společnosti obecně. Kampaň by měla spatřit světlo světa v září a děti by jejím prostřednictvím měly získat informace, kde na ně číhá nebezpečí, co už je za hranou a kam se případně obrátit. Doufám, že to bude přínosné, včetně té písničky, kterou napsal Tokhi," uzavřela. ■