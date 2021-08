S partnerem se na veřejnosti nelíbají ani nedrží za ruce: Nemám to rád, svěřil Jan Bendig

Jan Bendig Super.cz

Zeptali jsme se, zda on sám se s negativními reakcemi na svoji orientaci, navíc jako Rom, setkával, a prý ne. Sám ovšem lásku nerad dává veřejně na odiv, i když s partnerem před pár dny oslavili osm let jejich vztahu.

"Pusu si na veřejnosti nedáme, za ruce se nedržíme. Ani to nemám rád. Není to kvůli lidem, není mi to příjemné. Lásku dávám najevo doma v soukromí. Nemusí na nás koukat dalších sto lidí," vysvětlil Super.cz.

Vrátili jsme se i k jeho coming outu. "Moje rodina, přátelé i okolí to vzalo celkem v pohodě. Táta s mámou byli trochu v šoku, ale vyrovnali se s tím bez problémů. K tomuto tématu už se teď ani nedostáváme a berou to úplně normálně. Jsem strašně rád, že mám kolem sebe tak fantastické lidi," svěřil Honza.

Univerzální radu, jak a zda vůbec svěřovat svoji sexuální orientaci, nemá. "Buďte hlavně sami sebou. Ono to časem vyplyne. Buď to řeknete, anebo se to časem stejně všichni dozví," krčil rameny zpěvák, který si nyní užívá velmi pracovní období, což nám také prozradil v našem videu. ■