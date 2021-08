Hvězda „vékávéček“ se vrací na obrazovky. Na roli v Ulici herec kývnul i kvůli covidu

Daniel Bambas Super.cz

Seriálového krasavce Daniela Bambase (41) diváci znají z Ordinace v růžové zahradě nebo Velmi křehkých vztahů. Nyní se herec po čase opět vrací na obrazovky, rozvíří vody seriálu Ulice. My jsme se s Danielem potkali na natáčení přímo v ateliérech.

„Vstoupím do života Veronice Čermákové, tedy Magdě. Moje postava je kladná, je to takový princ na bílém koni, zámožný podnikatel, který přijede z Německa,“ řekl Super.cz Daniel, který ztvární postavu podnikatele Mirka Soukala.

Za nabídku do nekonečného seriálu byl rád také proto, že přišla v náročnou dobu. „Líbilo se mi, že to přichází z osvědčeného projektu, který je profesionálně vedený a ta role vypadala, že je fajn. A samozřejmě to přišlo po té nešťastné covidové pauze, takže jsem byl rád za takovou práci. I když je pro mě divadelní práce ta hlavní, tak před kamerou pracuji rád,“ uvedl Bambas, který už opět naskočil i na divadelní prkna.

„Bylo to zvláštní období, ale v divadlech se intenzivně pracovalo, zkoušeli jsme do zásoby a dělali jsme online věci. Ale byla tam ta obava, jestli se to nepromění natolik, že diváci budou mít strach se vracet, což, musím říct, se neděje a já celé léto hraji. Diváci po kultuře prahnou a vrací se,“ je rád herec, který má už roky dvě skalní fanynky, ty mu podle všeho budou fandit i v Ulici.

„Určitě se na seriál dívá moje teta a předpokládám, že se teď bude dívat i moje máma, která už nějaké povědomí má. Ale protože je to také herečka, tak si to bude muset natáčet, protože v době, kdy seriál běží, jde do divadla. Tyhle skalní fanynky mám už nějakou domu,“ usmíval se Bambas. ■